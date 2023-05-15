Мемориальный комплекс жертвам репрессий Ингушетии приглашает на «Ночь музеев»

По его словам, жителей и гостей республики ждет насыщенная программа, которая начнется в 12:00 и продлится до 19:00. Все это время будут проводиться бесплатные экскурсии по выставкам и экспозициям музея, в том числе представлена фотовыставка «Базоркин Идрис. Жизнь великого писателя».

Собеседник добавил, что детская аудитория также не останется без внимания. Для них в 12:00 проведут литературно-историческую викторину «46 родных букв», а с 15:00 до 17:00 — литературную беседу-игру «По страницам моей любимой книги».