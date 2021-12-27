Мемориальный комплекс жертвам репрессий Ингушетии приглашает на выставку «Новый год у ингушей. История праздника»

На выставке представлены различные фотодокументальные и научные материалы, рассказывающие о традициях встречи и празднования Нового года у разных народов Кавказа.

Посетители также могут узнать о том, как отмечали наступление нового календарного года предки в давние времена, о народных традициях и обычаях, имеющих отношение к этому знаменательному для всех событию, и много другой интересной информации.

Выставка продлится до 31 декабря текущего года.