Мемориальный комплекс жертвам репрессий Ингушетии приглашает на выставку о национальном кинематографе

На выставке представлены фотодокументальные материалы и статьи из периодической печати, повествующие о творческом пути выдающихся кинематографистов Ингушетии, в том числе и о создателях первого профессионального ингушского фильма «Сайти — сын Зоули», получившего приз на XIII Чебоксарском международном кинофестивале в номинации «За лучшую режиссуру».

Как рассказали организаторы выставки, несмотря на то, что кинематограф Ингушетии пока делает свои первые шаги, у истоков отечественного киноискусства стояли и представители ингушского народа. Это талантливые сценаристы и киноведы Берд Котиев и Шамиль Ахушков, режиссёр Суламбек Мамилов, актеры театра и кино Руслан Наурбиев, Тамара Яндиева, Магомед Цицкиев и многие другие.

Выставка продлится до 31 августа 2021 г.