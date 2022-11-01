Мемориал

Мемориальный комплекс жертвам репрессий Ингушетии приглашает на выставку «Традиции ингушского народа»

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В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии с 4 по 20 ноября пройдет фотодокументальная видеовыставка «Традиции ингушского народа», сообщила пресс-служба учреждения.

Мероприятие пройдет в рамках программы «Пушкинская карта».

Напомним, «Пушкинская карта» — специальная банковская карта для молодежи, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия, деньги перечисляет государство. Карта действует на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно в личном кабинете на портале Госуслуг.

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