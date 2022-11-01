Мемориальный комплекс жертвам репрессий Ингушетии приглашает на выставку «Традиции ингушского народа»
В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии с 4 по 20 ноября пройдет фотодокументальная видеовыставка «Традиции ингушского народа», сообщила пресс-служба учреждения.
Мероприятие пройдет в рамках программы «Пушкинская карта».
Напомним, «Пушкинская карта» — специальная банковская карта для молодежи, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия, деньги перечисляет государство. Карта действует на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно в личном кабинете на портале Госуслуг.