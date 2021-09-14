Мемориальный комплекс жертвам репрессий Ингушетии приглашает посетить музей в рамках акции «В музей всей семьёй»
Сегодня в Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии в очередной раз проходит акция «В музей всей семьёй», которая проводится во второй вторник каждого месяца, сообщили в пресс-службе учреждения.
«Акция получила довольно большую популярность у детей и их родителей. Двери нашего музея открыты до 18:00, у вас есть еще время», — сказал собеседник.
По его словам, ходить в музей всей семьёй — интереснее и веселее. Посещение выставок способствует развитию детей, расширению их кругозора. А то, что походы на выставки могут быть и бесплатными, становится дополнительным бонусом.
«Мы благодарны родителям, находящим время среди забот и суеты посетить музей вместе с детьми. Музей — это прекрасный способ показать детям что-то новое и начать социализацию, то есть научить их с пользой для себя взаимодействовать с окружающим их миром», — сказал собеседник.