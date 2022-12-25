Меньше всего преступлений в России зафиксировано в Ингушетии

Больше всего их на Ставрополье — 30899, в Дагестане — 13653. В Северной Осетии зарегистрировано 7510 нарушений закона, в Кабардино-Балкарии — 7002. В Карачаево-Черкесии за отчётный период выявили 4103 правонарушения, в Чечне — 2245.

Количество преступлений в Ингушетии выросло на 9%, в Карачаево-Черкесии — 1,3%. Снижение на 0,7% зафиксировано в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии, Ставропольском крае (-1,7%), Дагестане (-2,9%) и Чечне (-22,3%).