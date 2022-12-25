Статистика

Меньше всего преступлений в России зафиксировано в Ингушетии

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Генпрокуратура России зафиксировала более 67 тыс. преступлений на Северном Кавказе с января по ноябрь 2022 года. Меньше всего их в Ингушетии — 2064, сообщается на портале правовой статистики ведомства.

Больше всего их на Ставрополье — 30899, в Дагестане — 13653. В Северной Осетии зарегистрировано 7510 нарушений закона, в Кабардино-Балкарии — 7002. В Карачаево-Черкесии за отчётный период выявили 4103 правонарушения, в Чечне — 2245.

Количество преступлений в Ингушетии выросло на 9%, в Карачаево-Черкесии — 1,3%. Снижение на 0,7% зафиксировано в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии, Ставропольском крае (-1,7%), Дагестане (-2,9%) и Чечне (-22,3%).

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