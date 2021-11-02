Меняем реальность: телекоммуникации «Ростелекома» расширили форум «Машук» до цифрового формата

Для этой цели, а также для коммуникации на территории форума национальный цифровой провайдер предоставил организаторам и участникам стабильный проводной и беспроводной интернет со скоростью до 20 Гбит/с. Кроме того, специалисты «Ростелекома» установили на территории лагеря 30 точек доступа Wi-Fi, развернули необходимую телеком-инфраструктуру для пресс-центра и образовательных мастерских. За время проведения форума «Машук-2021» сети провайдера обеспечили более 200 часов онлайн-трансляций, которые посмотрели свыше 10 тыс. пользователей.

«„Машук 2021“ — это целый университет, позволивший участникам самостоятельно разработать проекты и дальше развивать их в своих регионах. На мастерских ребята создавали самые разные продукты — образовательные курсы, арт-объекты, культурные фестивали, туристические маршруты, веб-сайты, новые медиа и многое другое. Благодаря технической поддержке „Ростелекома“ ни авторы проектов, ни организаторы не испытывали трудностей с поиском и обменом информацией. Надеемся, что наше партнерство продолжится и в будущем», — отметил Николай Бажитов, директор XII Северо-Кавказского молодежного форума «Машук — 2021».

Впервые отдельным направлением стал онлайн-формат форума «Цифровой Машук», в рамках которого участники, в независимости от их географического положения, могли не только присутствовать на различных событиях, но и представить свои проекты на конкурс грантов «Ростелекома».

«Цифровая трансформация касается уже многих сфер деятельности человека и образование — одна из них. Поэтому мы, как ключевой исполнитель национальной программы „Цифровая экономика“ в рамках социальной политики компании уделяем этому направлению особое внимание. Второй год подряд мы, помимо телеком-составляющей, поддерживаем проекты участников „Машука“ грантами и намерены делать это на постоянной основе», — рассказал Сергей Мордасов, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком».

Повышение ИТ-грамотности среди студентов в числе приоритетных задач «Ростелекома», поэтому компания на Юге поддерживает сторонние образовательные проекты и инициирует собственные. Среди стартовавших в этом году онлайн-курс «Цифровое образование» для учащихся 34 вузов Юга России и Дальнего Востока. Курс знакомит будущих специалистов гуманитарных профессий с возможностями цифровых технологий. Лучшие студенты представят команду своего вуза в финальном «Нехакатоне», получат приглашение на стажировку в «Ростелеком», а также ценные призы. Подробно ознакомиться с онлайн-курсом «Цифровое образование» можно в мобильном приложении «Цифра РТК», а также на официальном YouTube-канале, где в записи доступны лекции проекта.