Футбол

Мэр города Назрани Ингушетии оказал помощь для поездки на турнир детской футбольной команде

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Градоначальник Назрани Урусхан Евлоев оказал спонсорскую помощь детской футбольной команде «Гамурзиево» для поездки на турнир в Ставропольский край, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе мэрии.

«Отметим, что на днях, команда «Гамурзиево» выиграла первый этап турнира по детскому футболу и теперь ребята примут участие во втором этапе в городе Лермонтове. На встрече с тренером футбольной школы ФК «Ангушт» — «Гамурзиево» Даудом Мархиевым, речь шла о подготовке юных футболистов к дальнейшему «штурму» спортивных высот, посильной помощи команде со стороны городских властей, приобщении молодежи в целом к спорту», — сказал представитель пресс-службы.

«Очень важно поддерживать молодежь в стремлении к самосовершенствованию, помогать им всеми средствами и способами избегать плохих компаний, что, в конце концов, позволит сформировать любовь к здоровому образу жизни», — подчеркнул в беседе с тренером мэр Назрани.

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