Транспорт

Мэр города Назрани Ингушетии потребовал возобновить следование по городу маршрутных автобусов 1 и 12

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Глава администрации Назрани Урусхан Евлоев потребовал в кратчайшие сроки возобновить следование маршрутных автобусов под номерами 1 и 12 на совещании с представителями «Ингушавтотранса», АТП, Ространснадзора.

Как сообщили газете «Ингушетия» власти Назрани, ранее к мэру обратились жители города с жалобами о проблемах с транспортом на указанных маршрутах.

Причиной проблем со следованием автобусов под номерами 1 и 12 стала нерентабельность пассажироперевозок на данных маршрутах.

В администрации в ближайшее время состоится повторное совещание, где будут озвучены результаты проведённой работы.

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