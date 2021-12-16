Мэр города Назрани Ингушетии потребовал возобновить следование по городу маршрутных автобусов 1 и 12
Глава администрации Назрани Урусхан Евлоев потребовал в кратчайшие сроки возобновить следование маршрутных автобусов под номерами 1 и 12 на совещании с представителями «Ингушавтотранса», АТП, Ространснадзора.
Как сообщили газете «Ингушетия» власти Назрани, ранее к мэру обратились жители города с жалобами о проблемах с транспортом на указанных маршрутах.
Причиной проблем со следованием автобусов под номерами 1 и 12 стала нерентабельность пассажироперевозок на данных маршрутах.
В администрации в ближайшее время состоится повторное совещание, где будут озвучены результаты проведённой работы.