Мэр города Назрани Ингушетии потребовал возобновить следование по городу маршрутных автобусов 1 и 12

Как сообщили газете «Ингушетия» власти Назрани, ранее к мэру обратились жители города с жалобами о проблемах с транспортом на указанных маршрутах.

Причиной проблем со следованием автобусов под номерами 1 и 12 стала нерентабельность пассажироперевозок на данных маршрутах.

В администрации в ближайшее время состоится повторное совещание, где будут озвучены результаты проведённой работы.