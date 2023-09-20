Мэр Карабулака Ахмед Дидигов покинул пост депутата парламента Ингушетии

«В ходе заседания был рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Народного собрания республики Дидигова Ахмеда Борисовича в связи с утверждением его на должность мэра города Карабулака», — сказал собеседник издания.

Ранее газета «Ингушетия» информировала, что в июне этого года бывший сотрудник УФАС по Ингушетии Магомед-Башир Осканов досрочно покинул пост мэра после трехлетней работы. Временное исполнение обязанностей руководителя городского округа возложено на его заместителя Дидигова.

Новому главе администрации 40 лет, он занимал пост депутата НС Ингушетии седьмого созыва. Окончил Казанское высшее военное командное училище (военный институт) Минобороны России, Ингушский государственный университет, был заместителем начальника штаба по службе войск и безопасности военной службы войсковой части 92574, с 2017 года является начальником Горского кадетского корпуса имени Цароева.