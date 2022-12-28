Мэр Карабулака Ингушетии принял участие в акции «Ёлка желаний»

Именно такой подарок мальчик попросил, отправив письмо на «Ёлку желаний». Бадрудину и всем малолетним домочадцам раздали сладкие гостинцы к Новому году.

«Сегодня исполнилась маленькая мечта Бадрудина, пусть и большая его мечта — вырасти в профессионального футболиста, станет явью в недалёком будущем», — отметили сотрудники мэрии.