Мэр Карабулака Ингушетии принял участие в акции «Ёлка желаний»
Сотрудники мэрии Карабулака по поручению главы города Магомед-Башира Осканова посетили 10-летнего Бадрудина Муталиева из сельского поселения Гази-Юрт и вручили ему настольную игру в хоккей.
Именно такой подарок мальчик попросил, отправив письмо на «Ёлку желаний». Бадрудину и всем малолетним домочадцам раздали сладкие гостинцы к Новому году.
«Сегодня исполнилась маленькая мечта Бадрудина, пусть и большая его мечта — вырасти в профессионального футболиста, станет явью в недалёком будущем», — отметили сотрудники мэрии.