Мэр Карабулака ушел в отставку после трехлетней работы

«В ходе внеочередного заседания местные депутаты приняли заявление Осканова об отставке с поста мэра по собственному желанию», — сказал представитель мэрии города.

По его словам, временное исполнение обязанностей руководителя городского округа возложено на заместителя мэра Ахмеда Дидигова.

Бывший сотрудник УФАС по Ингушетии Магомед-Башир Осканов возглавил администрацию Карабулака в ноябре 2019 года в качестве исполняющего обязанности мэра. В середине января 2020 года большинством голосов членов горсовета его утвердили в должности.

Новому мэру единороссу Ахмеду Дидигову 39 лет, он занимал пост депутата Народного собрания Ингушетии седьмого созыва, был членом комитета по образованию, культуре и информационной политике. Он окончил Казанское высшее военное командное училище (военный институт) Минобороны России, Ингушский государственный университет, был заместителем начальника штаба по службе войск и безопасности военной службы войсковой части 92574, с 2017 года является начальником Горского кадетского корпуса имени Цароева.