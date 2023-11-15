Мэр Магаса провел встречу с детьми-сиротами

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе муниципалитета, данное мероприятие приурочили к Всемирному дню сирот, который ежегодно отмечается во второй понедельник ноября.

«Каждый из вас достоин высшей похвалы за заботу об этих детях. Вы не побоялись взять на себя такую ответственность, что наглядно демонстрирует благородство и человечность всех здесь присутствующих. Спасибо вам за доброту», — обратился к собравшимся градоначальник.

В ходе мероприятия он также подчеркнул, что администрация города будет оказывать всевозможную поддержку опекунам и усыновителям детей, оставшихся без попечения родителей. По окончании встречи детям вручили памятные подарки.