Мэр Магаса второй день голосования начал с утреннего обхода избирательных участков

Градоначальник проверил организацию горячего питания, исправность оборудования, а также наличие дезинфицирующих средств на всех пунктах.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации города, ни на одном из 4 избирательных участков столицы в первый день голосования нарушений не выявлено. Явка была высокой. Работа избирательных комиссий организована на хорошем уровне с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер.