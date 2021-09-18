Выборы

Мэр Магаса второй день голосования начал с утреннего обхода избирательных участков

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Мэр Магаса Усман Аушев второй день голосования начал с утреннего обхода избирательных участков.

Градоначальник проверил организацию горячего питания, исправность оборудования, а также наличие дезинфицирующих средств на всех пунктах.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации города, ни на одном из 4 избирательных участков столицы в первый день голосования нарушений не выявлено. Явка была высокой. Работа избирательных комиссий организована на хорошем уровне с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер.

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