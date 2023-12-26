Мэр Магаса Зайт Орцханов исполнил мечту девочки о проекторе в рамках акции «Елка желаний»

Напомним, на днях градоначальник принял участие во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» в администрации Главы республики и снял шар с желанием 9-летней девочки, которая мечтала о проекторе.

Орцханов, сообщила газете «Ингушетия» его пресс-служба, подарил Фатиме Гадиевой загаданный ею аппарат и пообщался с членами её семьи.

Отмечается, что старт традиционной акции «Ёлка желаний» в республике дал руководитель региона Махмуд-Али Калиматов, который в очередной раз отметил: «Снова убедился, что Всероссийская акция «Елка желаний» позволяет всем нам внести свой вклад в создание чуда для юных жителей всей нашей огромной России. Посетив сегодня две семьи, где проживает довольно много детей, я убедился, что малышам для счастья многого не нужно. При этом у нас есть все возможности поддержать их веру в чудо и добро».