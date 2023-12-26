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Мэр Магаса Зайт Орцханов исполнил мечту девочки о проекторе в рамках акции «Елка желаний»

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Мэр Магаса Зайт Орцханов посетил семью Фатимы Гадиевой из села Кантышево Назрановского района, чей шар висел на «Елке желаний».

Напомним, на днях градоначальник принял участие во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» в администрации Главы республики и снял шар с желанием 9-летней девочки, которая мечтала о проекторе.

Орцханов, сообщила газете «Ингушетия» его пресс-служба, подарил Фатиме Гадиевой загаданный ею аппарат и пообщался с членами её семьи.

Отмечается, что старт традиционной акции «Ёлка желаний» в республике дал руководитель региона Махмуд-Али Калиматов, который в очередной раз отметил: «Снова убедился, что Всероссийская акция «Елка желаний» позволяет всем нам внести свой вклад в создание чуда для юных жителей всей нашей огромной России. Посетив сегодня две семьи, где проживает довольно много детей, я убедился, что малышам для счастья многого не нужно. При этом у нас есть все возможности поддержать их веру в чудо и добро».

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