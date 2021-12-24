Мэр Малгобека Ингушетии принял участие в акции «Ёлка желаний»

Он снял с ёлки три открытки с заветными желаниями детишек. Так, Салима пожелала куклу Барби, Ислам — игрушечный автомат, а Мухаммад-Амин мечтает о машинке с пультом управления. Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации города воинской славы, подарки отправятся к адресатам в ближайшие дни.

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