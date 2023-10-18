Выборы

Мэр Малгобека Мусса Галаев переизбран на второй срок

0

Мусса Галаев переизбран на пост мэра Малгобека единогласным решением депутатов горсовета, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе муниципалитета.

Отмечается, что за предыдущие годы градоначальник зарекомендовал себя как хороший хозяйственник, он умело решал все вопросы, касающиеся дальнейшего развития города.

«Благодарю всех собравшихся за оказанное мне доверие и обещаю сделать все возможное, чтобы его оправдать. Уверен, что в ближайшем будущем общими усилиями мы воплотим в жизнь проекты для улучшения качества жизни местных жителей и благоустройства городской среды», — подчеркнул мэр, обращаясь к депутатам.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ночные проверки прошли в трех пожарно-спасательных частях Ингушетии
Более 2 тыс. ученических мест будет создано в четырех новых школах в Ингушетии
В Ингушетии определился победитель II этапа конкурса «Народный участковый»
На одной из улиц Назрани не будет газа из-за ремонтных работ
Для посещения кладбищ бывшими жителями Ингушетии приобретен комфортабельный автобус
Глава Ингушетии встретился с участниками СВО из республики
Неизвестные избили и выстрелили в мужчину на автостоянке в Ингушетии
В столице Ингушетии построят комплекс для Государственной филармонии
Житель Ингушетии обвиняется в стрельбе из травматического пистолета по односельчанину
Сборная Ингушетии по грэпплингу завоевала 31 золотую медаль на турнире в Нальчике
Краеведческий музей Ингушетии приглашает на выставку работ мастеров ДПИ

Главное

Яндекс.Метрика

 