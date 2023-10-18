Мэр Малгобека Мусса Галаев переизбран на второй срок

Отмечается, что за предыдущие годы градоначальник зарекомендовал себя как хороший хозяйственник, он умело решал все вопросы, касающиеся дальнейшего развития города.

«Благодарю всех собравшихся за оказанное мне доверие и обещаю сделать все возможное, чтобы его оправдать. Уверен, что в ближайшем будущем общими усилиями мы воплотим в жизнь проекты для улучшения качества жизни местных жителей и благоустройства городской среды», — подчеркнул мэр, обращаясь к депутатам.