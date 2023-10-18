Мэр Малгобека Мусса Галаев переизбран на второй срок
Мусса Галаев переизбран на пост мэра Малгобека единогласным решением депутатов горсовета, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе муниципалитета.
Отмечается, что за предыдущие годы градоначальник зарекомендовал себя как хороший хозяйственник, он умело решал все вопросы, касающиеся дальнейшего развития города.
«Благодарю всех собравшихся за оказанное мне доверие и обещаю сделать все возможное, чтобы его оправдать. Уверен, что в ближайшем будущем общими усилиями мы воплотим в жизнь проекты для улучшения качества жизни местных жителей и благоустройства городской среды», — подчеркнул мэр, обращаясь к депутатам.