Мэр Малгобека отмечает высокую явку избирателей на предварительном голосовании «Единой России»

По его словам, в текущем году голосование проходит очень активно.

«Не успел наш участок открыться, как люди начали приходить, мы даже не успеваем за ними, очень уж активное местное население. Давно такого не было. В принципе, Малгобекские избиратели всегда отличались активной гражданской позицией», — сказал Галаев.

В городской администрации пояснили, что участки в городе расположены по улицам Кооперативная, 22 (в здании школы № 5), Орджоникидзе, 3 (здание школы № 3) и Базоркина, 39.

Ранее сообщалось, что 30 мая в воскресенье на территории Ингушетии с 8:00 до 20:00 мск будут работать 28 участковых счетных комиссий по предварительному голосованию «Единой России». Об этом рассказал секретарь регионального отделения партии Михаил Илезов.