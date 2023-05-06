Мэр Назрани навестил единственного в Ингушетии ветерана ВОВ Магомеда Медарова

Ветеран встретил главу города в парадной одежде с множеством медалей на груди, которые были вручены ему за проявленные храбрость и отвагу в период Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Евлоев побеседовал с Медаровым, поздравил с наступающим всенародным праздником Днем Победы, выразил признательность за его подвиг.

В свою очередь старейшина поблагодарил мэра за визит. «Я в таком возрасте, что главное для меня — ваше внимание и общение. Приятно, что молодые понимают, какой ценою досталась Победа», — отметил ветеран.

«В первую очередь, я желаю всем ветеранам здоровья. Навещать их, заботиться — наш долг, и не только в праздники», — считает градоначальник.