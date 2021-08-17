Мэр Назрани оценил ситуацию в городе после мощного ливня

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Разбушевавшаяся вчера природа испытала на прочность некоторые районы республики. Не обошла она своим «вниманием» и культурную столицу Ингушетии — г. Назрань, на которую обрушились обильные дожди. Сразу же после мощных осадков градоначальник Урусхан Евлоев с главой Центрального округа Русланом Оздоевым объехал город и оценил создавшуюся ситуацию.

— Надо сказать, что около месяца назад в Центральном округе города была проведена работа по очистке ливневой канализации, что позволило минимизировать ущерб от осадков, — рассказал Евлоев «Ингушетии». — Единственное место, где серьезно затопило после ливня, — это район рядом с рынком «Теймах». Я поручил провести там работу по замене водоотводной трубы и очистке выгребных ям от ила.

Кроме того, глава Назрани обратился к энергетикам с просьбой оперативно восстановить подачу электроснабжения на нескольких улицах, оказавшихся обесточенными после ливня.

 

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