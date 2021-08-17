Мэр Назрани оценил ситуацию в городе после мощного ливня

— Надо сказать, что около месяца назад в Центральном округе города была проведена работа по очистке ливневой канализации, что позволило минимизировать ущерб от осадков, — рассказал Евлоев «Ингушетии». — Единственное место, где серьезно затопило после ливня, — это район рядом с рынком «Теймах». Я поручил провести там работу по замене водоотводной трубы и очистке выгребных ям от ила.

Кроме того, глава Назрани обратился к энергетикам с просьбой оперативно восстановить подачу электроснабжения на нескольких улицах, оказавшихся обесточенными после ливня.