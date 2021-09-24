Поздравление

Мэр Назрани поздравил ветерана труда Хаву Тангиеву с 90-летием

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Мэр Назрани Урусхан Евлоев побывал в гостях у Хавы Тангиевой, которой исполнилось 90 лет, и поздравил её с юбилеем.

«Более 40 лет трудового стажа, дети, внуки — это все за плечами такой хрупкой, на первый взгляд, но, по сути, очень сильной женщины! Справился о её здоровье», — сообщил градоначальник на своей страничке в «Инстаграм».

По его словам, ингушские женщины отличаются стойкостью духа, но задача властных структур сделать так, чтобы в них они видели надёжную опору, помощь и поддержку.

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