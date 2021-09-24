Мэр Назрани поздравил ветерана труда Хаву Тангиеву с 90-летием

«Более 40 лет трудового стажа, дети, внуки — это все за плечами такой хрупкой, на первый взгляд, но, по сути, очень сильной женщины! Справился о её здоровье», — сообщил градоначальник на своей страничке в «Инстаграм».

По его словам, ингушские женщины отличаются стойкостью духа, но задача властных структур сделать так, чтобы в них они видели надёжную опору, помощь и поддержку.