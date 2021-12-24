Мэр Назрани принял участие в акции «Ёлка желаний»

Градоначальник снял с ёлки шары с желаниями двух школьников — Добриева Мухамеда и Газдиевой Джамили. Мухамеда и ещё четверых детей воспитывает мать Гетагазова Лиза. Мальчик мечтает об игровом планшете. Газдиевой Джамиле 10 лет, живет в Троицком и мечтает о компьютере.

«Рад, что благодаря такой доброй акции мы можем порадовать детей из нуждающихся семей.

Желания обоих детей будут исполнены уже в ближайшие дни!» — поделился с газетой «Ингушетия» Урусхан Евлоев.