Мэр Назрани проинспектировал работы по благоустройству аллеи Победы

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Глава Назрани Урусхан Евлоев вместе с главой Центрального округа и своими помощниками проинспектировал ход работ по благоустройству аллеи Победы в центре города, ведущихся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

— Мы обсудили проект, разработанный известным архитектурным бюро, и пришли к выводу о необходимости внесения в него некоторых изменений, — рассказал Евлоев газете «Ингушетия».

— Я поручил главе Центрального округа Руслану Оздоеву держать под контролем проведение работ на этой площадке, ведь это одно из самых излюбленных мест досуга как назрановцев, так и всех жителей Ингушетии.

Нам очень важно создать как можно больше зон отдыха для жителей и гостей культурной столицы нашей республики. Для решения этого вопроса огромные усилия прилагает и Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Кроме того, аллея Победы — это символическое место, где хранится память нашего народа о бессмертном подвиге сынов Ингушетии в годы Великой Отечественной войны.

Напомним, что, кроме аллеи Победы, в программу благоустройства территорий Назрани в этом году вошли еще несколько площадок. Это аллея 240-летия Назрани, сквер на проспекте Базоркина, велодорожка вдоль Алханчуртского канала, сквер в Альтиевском округе на улице Советской, скверы на улицах Весенней и Б. Гамурзиева.

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