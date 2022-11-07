Мэр Назрани рассказал о действиях властей города по социальной поддержке мобилизованных и их семей

По словам градоначальника, после подписания Указа Главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым «О дополнительных мерах социальной поддержки семьям лиц, призванных на военную службу по мобилизации» мэрия Назрани приступила к работе по созданию паспорта семьи на каждого мобилизованного в целях адресной поддержки. В данный документ вносится информация о близких родственниках бойцов, проходящих военную службу.

Урусхан Евлоев отметил, что согласно собранной информации администрация города начнет реализацию широкого спектра социальной поддержки, вплоть до оказания бесплатной юридической помощи в порядке, установленном законодательством РФ.

Напомним, всего от г. Назрань участие в СВО по мобилизации принимают 13 человек, соответственно, их семьи получат всю необходимую юридическую и социальную помощь в рамках Указа Главы Республики Ингушетия.