Мэр Назрани Урусхан Евлоев намерен развивать сотрудничество с гостевыми домами Ингушетии

«На протяжении многих лет гостевой дом «Бейни» принимает множество гостей — как из зарубежья, так и из соседних регионов», — сообщили газете «Ингушетии» в администрации города.

Евлоев выразил готовность развивать тесное сотрудничество с гостевым домом в горной Ингушетии, которому, кроме всего прочего, информационную поддержку окажет пресс-служба мэрии.