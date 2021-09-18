Выборы

Мэр Назрани Урусхан Евлоев остался доволен организацией выборного процесса в городе и посещаемостью

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Работники администрации Назрани, проживающие в городе, в числе первых приняли участие в голосовании.

Мэр Назрани Урусхан Евлоев остался доволен как организацией, так и посещаемостью. «В этом году многие с ответственностью отнеслись к выборам, и пришли в первый же день голосования. Министр строительства Ингушетии Микаил Балахоев также проголосовал на одном из избирательных участков в Назрани», — отметил градоначальник.

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, всего на территории Назрани организовано 20 участковых избирательных комиссий.

По мнению Урусхана Евлоева, избирательные участки в городе оснащены всем необходимым для обеспечения полной безопасности и созданы комфортные условия для беспрепятственного голосования абсолютно всех категорий граждан.

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