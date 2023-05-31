Мэр Назрани Урусхан Евлоев проинспектировал общественные зоны города

Сообщается, что ответственными лицами после инспекции был составлен дефектный акт по этой и другим территориям. Урусхан Евлоев решил лично проверить состояние общественных пространств.

Также мэр поручил уделить внимание району Юбилейный, где от местных жителей поступают жалобы на отсутствие света и внимания со стороны властей. Градоначальник поручил демонтировать старые лавочки, отремонтировать то, что подлежит ремонту, восстановить освещение, произвести покос и полностью провести уборку в районе.

«Лично выеду и проверю проведенные работы, отнеситесь ответственно, наймите еще рабочих, но приведите все в порядок в течение нескольких недель», — подытожил глава Назрани.