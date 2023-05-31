Муниципалитет

Мэр Назрани Урусхан Евлоев проинспектировал общественные зоны города

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Глава администрации Назрани Урусхан Евлоев в сопровождении главы Центрального округа города и своего заместителя проинспектировал парки и скверы в связи с поступившей жалобой от местных жителей о неудовлетворительном состоянии общественной территории напротив Дворца культуры.

Сообщается, что ответственными лицами после инспекции был составлен дефектный акт по этой и другим территориям. Урусхан Евлоев решил лично проверить состояние общественных пространств.

Также мэр поручил уделить внимание району Юбилейный, где от местных жителей поступают жалобы на отсутствие света и внимания со стороны властей. Градоначальник поручил демонтировать старые лавочки, отремонтировать то, что подлежит ремонту, восстановить освещение, произвести покос и полностью провести уборку в районе.

«Лично выеду и проверю проведенные работы, отнеситесь ответственно, наймите еще рабочих, но приведите все в порядок в течение нескольких недель», — подытожил глава Назрани.

 

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