Мэр Назрани Урусхан Евлоев сделал замечания директору рынка «Фабрика»

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Глава Назрани Урусхан Евлоев вместе с первым заместителем Мусой Темурзиевым и главой округа Русланом Оздоевым с участием директора УКР «Фабрика» провели инспекцию территории рынка, сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города.

Главой города были даны конкретные поручения и замечания директору рынка. Так, Урусхан Евлоев поручил незамедлительно начать работу по приведению в надлежащий внешний вид фасада здания рынка и демонтировать хаотично вывешенные рекламные вывески.

Кроме того, градоначальник поручил демонтировать забор стоянки, которая была создана с нарушением и выходом за красную линию, упорядочить работу таксопарка, деятельность которого создаёт заторы на дороге, привести в надлежащее состояние прилегающую территорию рынка. По мнению мэра, самое главное, необходимо создать комфортные условия для трудящихся на рынке.

Урусхан Евлоев предложил с участием представителей ГИБДД рассмотреть возможность организации одностороннего движения на данном участке.

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