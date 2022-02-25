Мэр Назрани Урусхан Евлоев сделал замечания директору рынка «Фабрика»

Главой города были даны конкретные поручения и замечания директору рынка. Так, Урусхан Евлоев поручил незамедлительно начать работу по приведению в надлежащий внешний вид фасада здания рынка и демонтировать хаотично вывешенные рекламные вывески.

Кроме того, градоначальник поручил демонтировать забор стоянки, которая была создана с нарушением и выходом за красную линию, упорядочить работу таксопарка, деятельность которого создаёт заторы на дороге, привести в надлежащее состояние прилегающую территорию рынка. По мнению мэра, самое главное, необходимо создать комфортные условия для трудящихся на рынке.

Урусхан Евлоев предложил с участием представителей ГИБДД рассмотреть возможность организации одностороннего движения на данном участке.