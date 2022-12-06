Награждение

Мэр столицы Ингушетии награжден золотой медалью СЖР

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Золотой медалью Союза женщин России награжден глава администрации города Магаса Усман Аушев.

Награду за плодотворную работу, высокий профессионализм, активную гражданскую позицию и участие в государственной политике по защите интересов женщин, семьи и детей градоначальнику вручил премьер-министр Ингушетии Владимир Сластенин.

«Мы постоянно чувствуем поддержку со стороны мэрии. Сотрудничество с муниципалитетом открывает перед нами широкие возможности при организации любого мероприятия. Совсем недавно региональным отделением Союза совместно с мэрией города в лице Усмана Аушева был проведен праздник ко Дню матери», — отметила представитель СЖР.

Отметим, что СЖР — главная женская организация в стране. Его главной целью является вовлекать женщин во все сферы жизнедеятельности, обеспечение достойного положения в обществе.

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