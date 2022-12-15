Мэр столицы Ингушетии обсудил с жителями вопросы благоустройства дворов

Чиновники ответили на множество вопросов жителей. Замечания и пожелания горожан будут включены в концепцию благоустройства территории, прилегающей к двору дома № 11/1 на улице Назарбаева. После осмотра территории определили работу, необходимую к проведению: асфальтирование территории, организация дополнительной автостоянки, установка детской площадки, озеленение дворов.

Также Усман Аушев дал ряд поручений сотрудникам администрации для выполнения перечисленных работ с определенными сроками.

Подводя итоги, мэр поблагодарил жителей за инициативность и отметил, что работы по благоустройству дворов будут проведены в ближайшее время.

«Жителям необходимо создать ТСЖ, либо привлечь управляющую компанию, провести субботник для приведения дворовой территории в надлежащее состояние. Нами будет оказана необходимая помощь и поддержка», — заключил Аушев.