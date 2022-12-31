Мэр столицы Ингушетии оказал помощь семьям мобилизованных

Подарена необходимая бытовая техника, телефон, планшет, велосипед и много игрушек, сообщается в Телеграм-канале муниципалитета.

Аушев выразил благодарность главе МВД по региону Михаилу Коробкину, который держит на постоянном контроле вопрос оказания помощи семьям мобилизованных.

«По поручению Главы республики Махмуд-Али Макшариповича мы всячески оказываем необходимую поддержку семьям мобилизованных. Также Михаил Коробкин контролирует процесс оказания им помощи», — отметил он.

В мэрии города, между тем, сообщили, что при очередном визите было принято решение приобрести для всех членов семей мобилизованных комплекты зимней одежды.