Мэр столицы Ингушетии отреагировал на письмо девочки из Малгобека, которая попросила компьютер

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Магаса, в своем письме Марем Дудургова из города воинской славы отметила, что компьютер необходим им для учёбы.

«Как же ей не ответить и не воплотить в жизнь желание, в исполнение которого она искренне верит! Побывал у них в гостях и подарил детям компьютер, который они так хотели, сладкие подарки, а также куклы и детские игрушки. Получая массу писем от деток, понимаю, что они новогодний праздник ассоциируют с чудом», — подчеркнул градоначальник.