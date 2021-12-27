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Мэр столицы Ингушетии отреагировал на письмо девочки из Малгобека, которая попросила компьютер

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Мэр Магаса Усман Аушев отреагировал на письмо маленькой жительницы Малгобека, которая попросила для себя и своих сестёр компьютер.

 

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Магаса, в своем письме Марем Дудургова из города воинской славы отметила, что компьютер необходим им для учёбы.

«Как же ей не ответить и не воплотить в жизнь желание, в исполнение которого она искренне верит! Побывал у них в гостях и подарил детям компьютер, который они так хотели, сладкие подарки, а также куклы и детские игрушки. Получая массу писем от деток, понимаю, что они новогодний праздник ассоциируют с чудом», — подчеркнул градоначальник.

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