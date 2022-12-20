Мэр столицы Ингушетии подарил многодетной семье телевизор
Мэр Магаса Усман Аушев, в рамках благотворительной акции «Елка желаний», навестил многодетную семью Марзиевых, поздравил с наступающим Новым годом и подарил телевизор.
13-летний Ахмед Марзиев, мечтавший смотреть на большом экране любимые мультфильмы, получил телевизор для всей семьи, а его младшие братья и сестры подарки и игрушки, сообщается в Телеграм-канале администрации столицы республики.
«Рад, что смог исполнить желание этих детей. Ведь, именно дети делают жизнь взрослых яркой и учат нас быть внимательными к тем, кто нас окружает», — отметил Аушев.