Мэр столицы Ингушетии поддержал создание одноуровневой системы организации местного самоуправления

По его мнению, принятие этого законопроекта позволит сосредоточить ответственность за решение проблем на единой администрации.

«Абсолютно поддерживаю представленную в этом законопроекте инициативу, которая предусматривает создание одноуровневой системы организации местного самоуправления, в основе устройства которой будет заложен принцип привязки к населению, что вместе с закреплением объема полномочий муниципалов позволит снять противоречия между регионами и муниципалитетами. Уверен, в том, что данный пакет изменений выведет муниципалитеты на качественно новый уровень. Кроме того, новый закон о развитии МСУ должен снять противоречия и погасить конфликты, которые возникают вокруг полномочий между регионами и муниципалитетами», — цитирует мэра Магаса пресс-служба городской администрации.

Напомним, законопроект предполагает ряд новых норм для системы МСУ, включая единый срок полномочий глав муниципалитетов и возможность губернаторов увольнять их за ненадлежащее исполнение обязанностей. При этом принцип формирования органов МСУ остается неизменным, и этот процесс будет происходить непосредственно путем выборов депутатов.

Также, согласно документу, все муниципалитеты будут разделены на два вида: городской и муниципальный округ. Проект призван устранить дублирование функций администраций муниципалитета и региона.

Одноуровневая система местного самоуправления пресечет попытки чиновников переложить вину с одной администрации на другую. Жители будут понимать, кто несет ответственность за те или иные нерешенные проблемы: руководство городского округа или муниципального района.

Отметим, что основная часть положений вступит в силу с 1 января 2023 года. Поэтапный переход на новую систему местного самоуправления завершится к 2028 году.