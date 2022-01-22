Мэр столицы Ингушетии провел первую в этом году встречу с общественниками

«На совещании были обсуждены актуальные вопросы соблюдения правил посещения и пребывания в этнографическом музее в 100-метровой башни Согласия, санитарного состояния улиц города, поднимались тема развития туризма», — сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе мэрии.

Кроме того, руководитель центра культуры и спорта Магаса Ибрагим Костоев внес несколько предложений по популяризации спорта среди молодежи, а также ее приобщения к культурно-массовым мероприятиям, проходящим в столице.