Муниципалитет

Мэр столицы Ингушетии провел совещание с руководителями структурных подразделений

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Усман Аушев со специалистами муниципалитета обсудил вопросы улучшения деятельности всех структурных подразделений Магаса, сообщает Телеграм-канал городской администрации.

В ходе совещания обсудили ряд вопросов, касающиеся социально-экономического развития Магаса на этот год: обслуживание социальных объектов, образовательных учреждений, ремонт дорог, благоустройство дворов.

«Ежедневно и неустанно мы должны проводить обход по городу, выявлять и устранять проблемные участки. Ставлю важным вопрос тесного взаимодействия структурных подразделений администрации, усиления работы в части приема и обращения граждан», — сказал Аушев, подводя итоги совещания.

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