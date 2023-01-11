Мэр столицы Ингушетии провел совещание с руководителями структурных подразделений

В ходе совещания обсудили ряд вопросов, касающиеся социально-экономического развития Магаса на этот год: обслуживание социальных объектов, образовательных учреждений, ремонт дорог, благоустройство дворов.

«Ежедневно и неустанно мы должны проводить обход по городу, выявлять и устранять проблемные участки. Ставлю важным вопрос тесного взаимодействия структурных подразделений администрации, усиления работы в части приема и обращения граждан», — сказал Аушев, подводя итоги совещания.