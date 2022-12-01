Мэр столицы Ингушетии указал подрядчикам на грубейшее нарушение при проведении строительных работ

«Накануне было допущено грубейшее нарушение подрядной организацией. Во время проведения земляных работ, оборвали одну из главных подземных линий электропередачи, после чего засыпали землей, не уведомив об этом соответствующие организации. Таким образом, несколько микрорайонов города были обесточены. Поиск места аварии заняло несколько часов времени», — сказал градоначальник.

Халатное отношение застройщиков может лишить жизни людей, страдающих сложными заболеваниями, среди них онкобольные, которые находятся под аппаратом искусственной вентиляции легких. Мэрией были приняты все необходимые экстренные меры для подключения аппарата к электропитании с помощью генератора.

"Призываю всех, кто осуществляет свою деятельность в Магасе — не нарушать закон. Уважать чужой труд. Не оставаться равнодушными и безответственными",- заключил Аушев.