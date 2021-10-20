Мэр столицы Ингушетии Усман Аушев принял участие во Всероссийской переписи населения
Глава администрации города Магаса Усман Аушев принял участие во Всероссийской переписи населения.
«Участие в переписи населения — это не формальность, а наш личный вклад в большое и общее дело, для создания нашего с вами счастливого будущего», — подчеркнул градоначальник.
Напомним, принять участие в ВПН-2021 можно самостоятельно на портале Госуслуг, или ответить на вопросы переписчика дома, а также на переписном участке.