Мэр столицы Ингушетии в результате очередного обхода предотвратил угрозу для жизни и здоровья горожан

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Главой администрации Магаса Усманом Аушевым было выявлено грубое нарушение правил безопасности на площадке, где ведётся строительство улицы Мальсагова, разделяющей 10 и 11 микрорайоны.

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии столицы, проблема состояла в том, что на одном отрезке улицы высоковольтная линия проходила прямо над тротуаром, а ее железобетонные опоры стояли посреди него.

В результате своевременного выявления опасной ситуации и оперативного вмешательства Аушева удалось не допустить укладку тротуарного покрытия без переноса столбов. На данный момент нарушение устранено, работы по укладке тротуара продолжаются.

«Все работы, проводимые на территории города, находятся под моим личным контролем. Халатное отношение подрядчиков к исполнению своих обязательств — недопустимо», — цитирует мэра его пресс-служба.

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