Мэр столицы Ингушетии встретился с олимпийцами Мусой Могушковым и Мусой Евлоевым
В мэрии столицы Ингушетии прошло мероприятие с участием олимпийцев Мусы Могушкова и Мусы Евлоева, где присутствовал и директор спортивного клуба «Чингиз» Джабраил Барахоев.
Глава администрации Магаса Усман Аушев поблагодарил спортсменов, достойно представивших страну в таких сложных условиях на международной арене в рамках XXXII Олимпийских игр, в которых принимали участие лучшие спортсмены со всего мира.
Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, участники мероприятия обсудили создание в столице новых спортивных комплексов с целью популяризации спорта и здорового образа жизни среди молодежи, а также обеспечения комфортных условий для воспитания будущих олимпийских чемпионов.
В завершение встречи Усман Аушев вручил собравшимся почетные грамоты, а также памятные подарки.