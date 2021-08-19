Мэр столицы Ингушетии встретился с олимпийцами Мусой Могушковым и Мусой Евлоевым

Глава администрации Магаса Усман Аушев поблагодарил спортсменов, достойно представивших страну в таких сложных условиях на международной арене в рамках XXXII Олимпийских игр, в которых принимали участие лучшие спортсмены со всего мира.

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, участники мероприятия обсудили создание в столице новых спортивных комплексов с целью популяризации спорта и здорового образа жизни среди молодежи, а также обеспечения комфортных условий для воспитания будущих олимпийских чемпионов.

В завершение встречи Усман Аушев вручил собравшимся почетные грамоты, а также памятные подарки.