Мэр Сунжи Ингушетии исполнил желание пятилетнего мальчика в рамках акции «Елка желаний»

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Мэр города Сунжа Аслан Умаров исполнил заветное пожелание пятилетнего Мухаммада Оздоева в рамках благотворительной акции «Елка желаний».

Глава муниципалитета ранее снял с ветвей новогодней ёлки шар с желанием мальчика. Градоначальник совместно с сотрудниками своей администрации выехал, чтобы вручить Мухаммаду подарок — автотрек с гоночными машинками.

Отмечается, что Аслан Умаров пожелал семье Оздоевых успехов и поздравил с наступающим Новым годом.

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