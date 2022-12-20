Мэр Сунжи Ингушетии исполнил желание пятилетнего мальчика в рамках акции «Елка желаний»

Глава муниципалитета ранее снял с ветвей новогодней ёлки шар с желанием мальчика. Градоначальник совместно с сотрудниками своей администрации выехал, чтобы вручить Мухаммаду подарок — автотрек с гоночными машинками.

Отмечается, что Аслан Умаров пожелал семье Оздоевых успехов и поздравил с наступающим Новым годом.