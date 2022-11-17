СВО

Мэр Сунжи Ингушетии посетил семью участников специальной военной операции на Украине

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Мэр Сунжи Аслан Умаров посетил семью военнослужащих, участников специальной военной операции на Украине.

Как сообщили в администрации города, на встрече в семье Арапхановых побывали также заместитель председателя Городского совета депутатов Магомед-Башир Кокорхоев, ректор Исламского института, депутат Народного Собрания Ингушетии Джабраил Мухлоев, представитель военного комиссариата, родственники и другие.

Отмечается, что братья Адам и Ибрагим Арапхановы отправились в зону проведения СВО с самого начала, и находились на передовой. Командирование войсковой части, в котором служат ребята, характеризует ребят с положительной стороны.

«Во время участия в специальной военной операции на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик, проявил себя как настоящий патриот своей страны. Он с честью с оружием в руках, выполнял поставленные перед ним задачи по демилитаризации и денацификации Украины, защищал мирных жителей, женщин, детей, стариков и ветеранов Отечественной войны от бандеровских нацистов», — говорится в благодарственном письме на имя главы города от врио командира войсковой части А. Жидеева.

Напомним, Адам и Ибрагим Арапхановы отмечены государственными наградами, в том числе Указом Президента Российской Федерации от 15 июля 2022 года они награждены государственной наградой «За отвагу».

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