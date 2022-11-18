Мэрия города Магаса Ингушетии оказывает помощь семьям мобилизованных

Усман Аушев вместе с начальником ГОВД по городу Магас Ахмедом Нальгиевым посетил семьи военнослужащих, чтобы лично пообщаться с их родными и оказать продуктовую помощь.

После встречи с родными военнослужащих чиновники приняли решение приобрести для всех членов их семей полный комплект зимней теплой одежды.

Также мэр столицы отметил: «Руководство республики готово всячески заботиться о членах семей мобилизованных на всем протяжении спецоперации и после нее. Выражаем благодарность родителям, которые воспитали достойных сыновей и защитников родины. Дала могаш, маьрша болаш ц1енах тохалба уж!»