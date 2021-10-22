Мэрия города Малгобека Ингушетии отреагировала на просьбу жителей улицы Южная установить опоры ЛЭП

Как выяснилось, на улице не было опор линий электропередачи, и провода были проложены кустарно по заборам и газовым трубам.

Обращение было принято и передано в обработку. Выехав на улицу и оценив объём работ, мэр города воинской славы Мусса Галаев, сообщила газете «Ингушетия» его пресс-служба, дал поручение о приобретении и установке необходимых столбов.

С наступлением благоприятных погодных условий и в результате достигнутой договорённости с руководством ПАО МРСК, на протяжении всей улицы (350 м) опоры линий электропередачи были установлены, а также проведены воздушные линии электропередачи проводами СИП-4.