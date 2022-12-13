Мэрия города Малгобека Ингушетии переедет в собственное здание в 2023 году

Помимо городской администрации, в помещениях здания также разместят подведомственные организации.

«Хорошие условия работы влияют на эффективность деятельности учреждений. Мэрия Малгобека уже несколько лет скиталась по разным зданиям, вынужденная платить за аренду. Сейчас они могут сэкономить на арендных расходах и направить эти средства на другие свои нужды. Более того, другие структуры, подведомственные администрации города тоже смогут разместиться в этом здании и работать слаженно. Теперь есть все основания требовать от Малгобекской администрации качественной работы», — цитирует Калиматова пресс-служба Глава и правительства республики.

Мэр города Малгобека Мусса Галаев отметил, что сотрудники администрации долго ждали этого момента.

«На протяжении нескольких лет нам приходилось работать в непростых условиях, арендуя разные помещения. При переездах случались сбои в работе, не у всех сотрудников были отдельные кабинеты. А это — рабочая необходимость. И вот, накануне Нового года, получили от руководства региона такой замечательный подарок — пятиэтажное здание, где не только мэрия, но и другие наши профильные организации могут разместиться, за что огромная благодарность от нас», — сказал Галаев.

Переехать в новое здание администрация города планирует в 2023 году.