Мэрия города Назрани Ингушетии провела аукцион на реконструкцию улицы Чеченская

Отмечается, что в текущем году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» будет проводиться ремонт улицы Чеченская с заменой асфальтового покрытия, начиная от «круга» в районе рынка и до пересечения с улицей Муталиева.

Данный участок является одним из самых оживленных транспортных потоков, и дорожное покрытие со временем обветшало: появились ямы и неровности, в связи с чем и возникла необходимость реконструкции дороги.