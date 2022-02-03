Реконструкция

Мэрия города Назрани Ингушетии провела аукцион на реконструкцию улицы Чеченская

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Мэрия Назрани провела аукцион на реконструкцию улицы Чеченская, сообщили газете «Ингушетия» в администрации города.

Отмечается, что в текущем году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» будет проводиться ремонт улицы Чеченская с заменой асфальтового покрытия, начиная от «круга» в районе рынка и до пересечения с улицей Муталиева.

Данный участок является одним из самых оживленных транспортных потоков, и дорожное покрытие со временем обветшало: появились ямы и неровности, в связи с чем и возникла необходимость реконструкции дороги.

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