Муниципалитет

Мэрия города Назрани Ингушетии решает вопрос остановочного павильона на ФАД «Кавказ»

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Мэрия Назрани обратилась в управление федеральных автомобильных дорог «Кавказ» с просьбой рассмотреть возможность установки остановочного павильона на ФАД Р-217 при выезде из города, на месте, где ранее находился стационарный пост ГИБДД.

В мэрии пояснили, что на федеральной трассе I категории в соответствии с действующим законодательством автобусные остановки не предусмотрены, в связи с чем при проведении реконструкции ингушского участка ФАД «Кавказ» сооружение было демонтировано «Росавтодором».

«Но, учитывая многочисленные обращения жителей, администрацией Назрани направлено обращение руководству Упрдор «Кавказ» с просьбой решить этот вопрос», — сказал сотрудник мэрии.

По его словам, после необходимого согласования остановочный павильон в указанном районе будет установлен в соответствии с действующим дизайн-кодом города.

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