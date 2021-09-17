Мэрия города Назрани Ингушетии решает вопрос остановочного павильона на ФАД «Кавказ»
Мэрия Назрани обратилась в управление федеральных автомобильных дорог «Кавказ» с просьбой рассмотреть возможность установки остановочного павильона на ФАД Р-217 при выезде из города, на месте, где ранее находился стационарный пост ГИБДД.
В мэрии пояснили, что на федеральной трассе I категории в соответствии с действующим законодательством автобусные остановки не предусмотрены, в связи с чем при проведении реконструкции ингушского участка ФАД «Кавказ» сооружение было демонтировано «Росавтодором».
«Но, учитывая многочисленные обращения жителей, администрацией Назрани направлено обращение руководству Упрдор «Кавказ» с просьбой решить этот вопрос», — сказал сотрудник мэрии.
По его словам, после необходимого согласования остановочный павильон в указанном районе будет установлен в соответствии с действующим дизайн-кодом города.