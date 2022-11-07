Мэрия города Сунжа Ингушетии закрепила за МКД управляющую компанию

Заместитель главы города Магомед Хашагульгов совместно со специалистами отдела производства архитектуры и ЖКХ мэрии встретились с представителями управляющей компании.

Они сообщили, что работы по уборке территории проводятся три раза в неделю, а также еженедельная уборка подъездов.

Отмечается, что в обязанности УК входит ремонт и содержание коммунальных сетей, мелкие косметические ремонты, содержание фасада многоквартирного дома в соответствующем состоянии, очистка от объявлений и закрашивание надписей, прочистка канализации общедомовых стояков, подготовка дома к осенне-зимнему периоду, очистка крыши от снега и наледи в зимний период и многое другое.