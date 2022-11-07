Мэрия города Сунжа Ингушетии закрепила за МКД управляющую компанию
Администрация г. Сунжа закрепила за многоквартирными домами по улице Менделеева управляющую компанию «РекКомСервис».
Заместитель главы города Магомед Хашагульгов совместно со специалистами отдела производства архитектуры и ЖКХ мэрии встретились с представителями управляющей компании.
Они сообщили, что работы по уборке территории проводятся три раза в неделю, а также еженедельная уборка подъездов.
Отмечается, что в обязанности УК входит ремонт и содержание коммунальных сетей, мелкие косметические ремонты, содержание фасада многоквартирного дома в соответствующем состоянии, очистка от объявлений и закрашивание надписей, прочистка канализации общедомовых стояков, подготовка дома к осенне-зимнему периоду, очистка крыши от снега и наледи в зимний период и многое другое.