Мэрия города Сунжа Ингушетии закрепила за МКД управляющую компанию

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Администрация г. Сунжа закрепила за многоквартирными домами по улице Менделеева управляющую компанию «РекКомСервис».

Заместитель главы города Магомед Хашагульгов совместно со специалистами отдела производства архитектуры и ЖКХ мэрии встретились с представителями управляющей компании.
Они сообщили, что работы по уборке территории проводятся три раза в неделю, а также еженедельная уборка подъездов.

Отмечается, что в обязанности УК входит ремонт и содержание коммунальных сетей, мелкие косметические ремонты, содержание фасада многоквартирного дома в соответствующем состоянии, очистка от объявлений и закрашивание надписей, прочистка канализации общедомовых стояков, подготовка дома к осенне-зимнему периоду, очистка крыши от снега и наледи в зимний период и многое другое.

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