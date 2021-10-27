Мэрия Карабулака Ингушетии обсуждает вопрос исключения соседства ряда объектов с точками реализации алкоголя

Мэрия намерена установить границы территорий, прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

Это связано с поступающими жалобами со стороны жителей на возможно близкое соседство «алкогольных» точек с образовательными и детскими организациями, социальными объектами, местами массового скопления граждан. Ситуация потребовала вмешательства органа местного самоуправления, которое инициировало публичные слушания по данной проблеме.

Организатором проведения общественного обсуждения является мэрия города, отдел экономики, торговли и сельского хозяйства. Публичные слушания проводятся в срок с 25 октября по 23 ноября текущего года. В обсуждении могут участвовать представители различных профессиональных и социальных групп, в том числе лица, права и законные интересы которых могут быть затронуты.

Во время проведения общественного обсуждения участники вправе направлять предложения и замечания на электронную почту организатора общественного обсуждения: karabulak2009@bk. ru или посредством почтовой связи по адресу: 386231, г. Карабулак, ул. Промысловая, 2/2, контактный номер телефона 8(8734) 44-41-56.

Более подробную информацию можно получить на сайте mokarabulak. ru (раздел «Документы», проекты НПА).