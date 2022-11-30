Мэрия Карабулака Ингушетии объявила конкурс на лучшее новогоднее оформление объектов МСП

Администрация Карабулака объявила ежегодный конкурс на лучшее новогоднее оформление объектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования.

Как сообщили в мэрии города, конкурс проводится в номинации «Новогодняя сказка»: лучшее украшение фасадов и входных групп зданий, благоустройство прилегающих территорий и нестандартное, новаторское, световое оформление по новогодней тематике.

Отмечается, что заявки принимаются с 1 по 8 декабря текущего года через электронную почту karabulak2009@bk. ru, по телефону 44-41-56 или лично по адресу: ОМС «Администрация города Карабулак», ул. Промысловая 2/2, кабинеты 303 и 309. Телефон: 8 (964) 028-44-55 — Руслан Аушев.

Напомним, конкурс проводится с 9 по 15 декабря этого года. Подведение итогов и выявление победителей проводится конкурсной комиссией по балльной системе по отдельным критериям (от 1 до 10 баллов). Для поощрения трёх участников конкурса, набравших наибольшее количество баллов, организаторы предусмотрели ценные призы.